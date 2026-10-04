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Троє людей постраждали наслідок російських атак минулої доби на Херсонщині – Херсонська МВА

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Троє людей постраждали наслідок російських атак минулої доби на Херсонщині – Херсонська МВА
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив про 3 поранених людей у Херсонській громаді внаслідок ворожих атак, упродовж доби було атаковано 4 населених пункти громади, повідомляє Шанько у своєму Телеграм.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населених пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Комишани. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки. Внаслідок ворожих атак у Херсонській громаді 3 людей дістали поранення", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/yaroslavshanko/7090

#війна #постраждалі #херсон
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