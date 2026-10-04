4 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 жовтня в Україні відзначають День працівників освіти (День учителя), День територіальної оборони України.

Ще сьогодні Всесвітній день пішої ходи та День ветеринарної служби.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Ассізького.

День 1684 Російська агресія - Day 1684 Russian aggression

День територіальної оборони України

Відзначається щорічно в першу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 30.09.2020 р. № 417/2020.

Свято встановлено в Україні "… ураховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності України…" згідно з Указом Президента України "Про День територіальної оборони України" від 30 вересня 2020 р. № 417/2020.

День працівників освіти (День учителя)

Відзначається щорічно в першу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 11.09.1994 р. № 513/94.

Це свято педагогів усіх професій, рангів та рівнів, що займаються вихованням та навчанням людей, організацією дитячої діяльності та дитячих структур, управлінням в системі освіти. День вчителя відзначається в першу неділю жовтня. Але неофіційно його відзначають в першу п’ятницю, щоб учні могли привітати своїх викладачів, вчителів, вихователів. В Україні свято має широке визнання – святкується не тільки вчителями, але й учнями, студентами та їхніми батьками.

Всесвітній день захисту тварин

Вперше проведений у 1925 р. з ініціативи німецького письменника та зоозахисника Г. Ціммерманна. Затверджений у 1931 р. Міжнародним конгресом прихильників руху захисту прав тварин, який проходив у Флоренції (Італія).

Дата обрана не випадково: саме цього дня католики вшановують пам’ять святого Франциска Ассізького – покровителя тварин, який закликав до гуманного ставлення до всього живого. Тож Всесвітній день захисту тварин є нагадуванням людству, що ми маємо не лише співіснувати з тваринами, а й бути їхніми друзями та захисниками.

Одним із головних завдань цього дня є підвищення обізнаності щодо збереження тваринного світу. Кліматичні зміни, забруднення довкілля, вирубка лісів, браконьєрство й незаконна торгівля тваринами призводять до зменшення популяцій рідкісних видів.

Не менш важливим є вплив воєн та збройних конфліктів на тварин. Під час бойових дій вони страждають від руйнування природних оселищ, голоду й поранень. В Україні, яка нині протистоїть російській військовій агресії, військовослужбовці, рятувальники й волонтери не залишають без уваги тварин із прифронтових зон. Службові собаки допомагають у розмінуванні, пошуково-рятувальних операціях, разом з іншими домашніми тваринами підтримують військових та навіть сприяють їх психологічній реабілітації.

День захисту тварин нагадує, що турбота про тварин і охорона їхнього середовища – наш спільний обов’язок. Лише об’єднавши зусилля, ми зможемо створити гармонійний і безпечний світ як для людей, так і для тварин.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Яна Непомуцена Франке (1846-1918), польського математика, фахівця у галузі теоретичної механіки, почесного доктора Львівської політехніки (1912);

135 років від дня народження Юрія Клена (справж. - Освальд (Освальд-Еккард) Федорович Бурґгардт (Бургардт)) (1891-1947), українського письменника, поета, перекладача, критика, літературознавця, педагога. Дату народження подано за ЕСУ, Encyclopedia of Ukraine, даними Українського національного біографічного архіву, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 06.10.1891 р.;

90 років від дня народження Едуарда Олександровича Колесова (1936-2018), українського художника театру й кіно, графіка;

80 років від дня народження Галини Михайлівни Ковальчук (1946-2001), української майстрині художнього оброблення шкіри та кераміки.

Ще цього дня:

1900 - Розпочинає роботу Львівська опера;

1910 - У Португалії повалено королівську владу, країну проголошено демократичною республікою;

1911 - У Лондоні вводять у дію перший у світі ескалатор;

1927 - У Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1941 - Під час Другої Світової війни німецькі війська окупували Запоріжжя;

1958 - Із Лондона до Нью-Йорка розпочинаються перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків;

1965 - Папа Римський Павло VI видає буллу, якою знімає з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа;

2001 - Британські вчені розшифровують генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму.

Церковне свято

4 жовтня в церковному календарі день пам’яті священномученика Єротея, єпископа Атенського. Він був одним з ареопагітських радників, навернених до християнства святим апостолом Павлом.

Єротей став єпископом Афін і активно проповідував християнську віру. Був присутнім на похороні Пресвятої Богородиці в Єрусалимі, що наголошує його важливу роль у ранній християнській спільноті.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Яків, Вероніка.

З прикмет цього дня:

Похмура погода – такою вона буде цілий місяць; сильний вітер – до суворої зими; надвечір потеплішало – взимку випаде багато снігу; у берези листя пожовкло лише вгорі – до теплої і ранньої весни.

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