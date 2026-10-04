Окупанти за добу втратили 1750 осіб та 1742 БПЛА – Генштаб

Сили оборони України за добу ліквідували 1750 окупантів, 49 артилерійських систем, 6 бронемашин, 1742 БПЛА, а також 527 авто та 5 одиниць спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.26 склали особового складу – близько 1 540 700 (+1750) осіб, танків – 12 391 (+0) од., бойових броньованих машин – 25 483 (+6) од., артилерійських систем – 50 686 (+49) од., РСЗВ – 2 179 (+1) од., засоби ППО – 1 686 (+3) од., літаків – 443 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 837 (+13) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 546 240 (+1742) од., крилаті ракети – 5 126 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 157 258 (+527) од., спеціальна техніка – 4 788 (+5) од.", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42464