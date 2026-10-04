У ЄС відповіли на погрози РФ іноземним дипломатам про майбутні удари по Києву – ЗМІ

Європейський союз не має наміру скорочувати підтримку України через погрози Російської Федерації іноземним дипломатам і це не вплине на подальшу підтримку України та на роботу дипломатичного представництва ЄС, повідомив речник Європейської комісії Крістіан Віганд у інтерв'ю українським ЗМІ.

"Росія намагається залякати європейські країни, щоб змусити їх зменшити підтримку України, однак ця тактика не матиме успіху… ЄС продовжить підтримувати Україну, викривати дії Росії та посилювати тиск на Москву… Російські погрози є черговою спробою залякування на тлі війни проти України", – заявив Віганд у інтерв'ю.

ЄС продовжує збільшувати підтримку України. За даними Ради ЄС, уже схвалено плани оборонних закупівель у межах програми Ukraine Support Loan на суму EUR28,3 млрд. Окремо було погоджено розподіл EUR6,6 млрд. для військової підтримки України через Європейський фонд миру. Ключовим пріоритетом у Брюсселі називають посилення української протиповітряної оборони. У Євросоюзі також розглядають можливість передавати Україні ракети із власних запасів із подальшим їхнім поповненням за рахунок коштів Ukraine Support Loan.

Статус дипломатичного представництва ЄС у Києві залишається незмінним. Пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова та глави дипломатичних місій країн ЄС мали зустріч із Володимиром Зеленським, де були обговорені потреби України в засобах ППО, фінансова підтримка, подальший рух до ЄС та спільне виробництво озброєнь. Російські удари по столиці України вже неодноразово становили загрозу. Наприкінці вересня Катаріна Матернова повідомиляла, що реактивним дроном було уражено будівлю неподалік представництва ЄС.

Раніше в суботу Росія заявила, що продовжить завдавати цілеспрямованих ударів по українським містам і закликала іноземців та дипломатичних представників покинути столицю України, президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна розплачується за власні напади

Джерело: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pidtrimka-ukrajini-vid-yes-zalishayetsya-nezminnoyu-bryussel-vidreaguvav-na-pogrozi-rosiji-50646876.html