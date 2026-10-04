На парламентських виборах до сейму Латвії лідирують проукраїнські партії – Латвійські ЗМІ

В суботу у Латвії пройшли вибори до парламенту, за даними екзитполів на них перемагає партія нинішнього прем'єр-міністра Андріса Кулберґса "Об'єднаний список", що свідчить про збереження проєвропейського курсу країни та подальшу підтримку України, повідомляє суспільний мовник LSM.

"Це ще не кінець, але результат вищий, ніж очікувалося. Це означає, що люди справді прагнуть змін", – заявив Кулберґс журналістам після оголошення даних

За оприлюдненими даними суспільним мовником LSM, першість отримає правоцентристська партія "Об'єднаний список", яка здобула близько 35,6% голосів. Партія "Латвія – на першому місці" за результатами екзитполів здобуває друге місце із 11,3% підтримки, її очолює бізнесмен Айнарс Шлесерс, вона може виявитися прийнятним партнером для формування коаліції. Партія "Прогресивні" – проєвропейська соціал-демократична сила, що виступає за посилення соціального захисту та продовження підтримки України, посіла третє місце з незначним відставанням, набравши 11,1% голосів.

Також свою позицію зміцнила популістична партія, яка тримала фокус на внутрішніх проблемах країни, зокрема на вартості життя та рівні добробуту. Партія "Суверенна влада", яку опоненти критикують за проросійську позицію, посіла четверте місце з результатом 10,8% голосів. Ця політична сила виступала проти надання військової допомоги Україні та збільшення витрат на оборону, при цьому переводячи увагу на внутрішні економічні проблеми Латвії. Попри здобутий рівень підтримки партія наврядчи увійде до до складу коаліції та нового уряду, оскільки більшість політсил заявили про неготовність до співпраці з нею.

Андріс Кулберґс обійняв посаду прем'єр-міністра в травні. Проте його коаліція, позиції якої, згідно з передвиборчими опитуваннями, мали б послабитися, вірогідніше за все не збережеться у поточному вигляді, оскільки одна із політичних сил нинішньої коаліції не увійде до парламенту й доведеться формувати нову владну коаліцію.

Джерело: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/03.10.2026-veletaju-aptauja-5-barjeru-ieklusanai-15-saeima-varetu-but-parvarejusi-6-speki-lielakais-atbalsts-apvienotajam-sarakstam.a665232/