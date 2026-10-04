Зеленський у інтерв'ю Reuters прокоментував проміжні результати операції "Вівальді"

Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю виданню Reuters прокоментував поточні успіхи сил оборони у ході операції "Вівальді", за його словами втрати росіян за останні місяці зросли до близько 42 тис. людей на місяць.

""Вівальді" – це дуже успішна операція. Вона ще не завершена. Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125-140 квадратних кілометрів. Важливо, що за останні 2-3 місяці зросла кількість росіян, убитих і поранених. Від початку року вони зазнавали 30-32 000 втрат щомісяця – 21-22 000 убитими та інші важко пораненими. Тепер ми говоримо про 42 000 втрат на місяць. Отже, під час наступу ми втратили в кілька разів менше людей, ніж Росія, і вони перебувають у обороні", – Зеленський в Х.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/2106421096555692082?s=20