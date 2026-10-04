За вісім місяців 2026 року жертвами війни в Україні стали 15 тисяч цивільних осіб – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у суботу ввечері опублікував нові статистичні дані щодо жертв російської агресії серед цивільного населення за вісім місяців 2026 року, зазначивши, що кількість жертв у прифронтових регіонах зросла приблизно на 60%.

"За вісім місяців у прифронтових регіонах від російських авіаційних планерних бомб було вбито або поранено майже 2 500 цивільних осіб – на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року. По всій Україні ООН підтвердила понад 15 000 жертв серед цивільного населення за той самий період, коли Росія розширила свої атаки на міста, енергетичну інфраструктуру та місця, де люди ведуть повсякденне життя", – написав Сибіга у Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2106461096857280942?s=20