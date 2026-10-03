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Російське МЗС закликало дипломатів та іноземних громадян покинути Київ – ЗМІ

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В суботу Росія заявила, що продовжить завдавати цілеспрямованих ударів по українським містам і закликала іноземців та дипломатичних представників покинути столицю України, президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна розплачується за власні напади, йдеться у матеріалі Reuters.

"У відповідь на терористичні акти Збройних сил України проти цивільного населення та цивільної інфраструктури нашої країни Збройні сили Російської Федерації продовжують систематично завдавати цілеспрямованих ударів по військових об'єктах у Києві та інших містах України" – йдеться у заяві російського МЗС.

Міністерство закордонних справ Росії вкотре застерігає іноземних громадян, включаючи співробітників дипломатичних місій, від перебування в Україні або поїздок на її територію. "Відповідальність за будь-які несприятливі наслідки повністю лежить на тих, хто ігнорує це попередження", – заявили у міністерстві.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив цього тижня, що Україна розплачується за власні напади на Росію і продовжуватиме це робити, оскільки російські війська систематично завдають ударів по території України.

Джерело: https://www.reuters.com/world/russia-pledges-continue-massive-strikes-kyiv-urges-foreign-diplomats-leave-city-2026-10-03/?taid=6ac14e609f70760001f23a0e

#київ #війна #росія
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