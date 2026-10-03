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Андрій Сибіга подякував Фінляндії за виділення грошової допомоги у розмірі EUR50 млн

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Андрій Сибіга подякував Фінляндії за виділення грошової допомоги у розмірі EUR50 млн
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Фінляндія виділила для України позику для Спеціальної програми відновлення України у розмірі EUR50 млн, написав він у Х.

"…Ми надзвичайно цінуємо внесок Фінляндії у зміцнення нашої оборони та закликаємо всіх партнерів прискорити ухвалення рішень, які допоможуть Україні захистити небо та позбавити Росію ресурсів для продовження агресії. Ми також вдячні Фінляндії за позику в розмірі 50 мільйонів євро, надану в межах політики розвитку через Міжнародну асоціацію розвитку Світового банку для Спеціальної програми відновлення України...", – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила обурення щодо російських терористичних атак по цивільній інфраструктурі України, назвавши їх грубим порушенням міжнародного права й статуту ООН.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2106430381918470490?s=20

#допомога #війна #фінляндія
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