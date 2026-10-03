Діалоги з академічним середовищем відкривають новий погляд на проєкт Цивільного кодексу – Стефанчук

Діалоги з академічною спільнотою дають можливість побачити проєкт нового Цивільного кодексу крізь призму науки, правозастосування та законотворчої практики, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Парламентський діалог" продовжили в Ужгороді – на базі Ужгородського національного університету. Цього разу розмова була особливо фаховою – з поєднанням наукового підходу і практичного досвіду. До дискусії долучилися студенти, викладачі, науковці, нотаріуси, судді, адвокати, народні депутати та представники місцевої влади… Саме такі зустрічі дають можливість побачити проєкт нового Цивільного кодексу з різних боків: через науку, судову практику, нотаріат, адвокатуру, законотворення і досвід тих, хто щодня застосовує право", – написав Стефанчук у Фейсбуці у суботу.

За його словами, говорили про те, як нові правові норми працюватимуть не в теорії, а в реальному житті. Спікер також повідомив, що серед тем, які обговорювали – штучний інтелект, посідання та володіння, уніфікація законодавства, робота парламенту та ті нові правила, які мають сформувати сучасну систему приватного права.

"Для мене важливо, щоб новий Кодекс не був лише якісно написаним документом. Він має бути зрозумілим, узгодженим і придатним до практичного застосування", – підкреслив Стефанчук.

Як повідомлялося, Стефанчук зустрічається з університетською спільнотою в різних містах у рамках всеукраїнського туру "Парламентський діалог: зустріч з головою Верховної Ради".