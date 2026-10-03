Фінляндія засудила російські удари по Україні впродовж останнього тижня

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила обурення щодо російських терористичних атак по цивільній інфраструктурі України, назвавши їх грубим порушенням міжнародного права й статуту ООН, написала вона у Х.

"Протягом останнього тижня Росія завдала ударів по школах, лікарнях, житлових будинках, енергетичній інфраструктурі та Національній академії наук України в Києві. Це повномасштабна варварська війна проти життя та майбутнього українського народу. Вона мусить закінчитися. Фінляндія допомагає з протиповітряною обороною та іншими критичними, життєво важливими засобами. Війна агресії Росії є грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН", – йдеться у повідомленні.

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