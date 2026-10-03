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Фінляндія засудила російські удари по Україні впродовж останнього тижня

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Фінляндія засудила російські удари по Україні впродовж останнього тижня
Фото: Pixabay

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила обурення щодо російських терористичних атак по цивільній інфраструктурі України, назвавши їх грубим порушенням міжнародного права й статуту ООН, написала вона у Х.

"Протягом останнього тижня Росія завдала ударів по школах, лікарнях, житлових будинках, енергетичній інфраструктурі та Національній академії наук України в Києві. Це повномасштабна варварська війна проти життя та майбутнього українського народу. Вона мусить закінчитися. Фінляндія допомагає з протиповітряною обороною та іншими критичними, життєво важливими засобами. Війна агресії Росії є грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН", – йдеться у повідомленні.

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#війна #фінляндія
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