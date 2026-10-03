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Цієї осені Україна матиме FP-9, упевнений Зеленський

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Цієї осені Україна матиме FP-9, упевнений Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що вітчизняна балістична ракет FP-9 буде готова цієї осені.

Як розповів Зеленський в інтерв'ю Reuters, він телефонував представникам компанії-виробника Fire Point, аби спонукати керівництво якнайшвидше завершити роботу над моделлю FP-9, що має більшу дальність дії.

"Я запитав їх: "Де моя FP-9?" – сказав Зеленський із посмішкою. – Нам потрібна FP-9. І я впевнений, що цієї осені FP-9 буде готова".

Як повідомлялось 1 жовтня, президент України заявив про перше й успішне застосування в бою вітчизняної балістичної ракети FP-7 дальність польоту якої становить близько 250 км.

 

#балістика #наміри #президент
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