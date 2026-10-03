Зеленський: Під час операції "Вівальді" деокуповано до 140 кв. км

У ході операції "Вівальді" українські військові деокупували близько 125-140 кв. км території, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

"Вівальді" – дуже успішна операція. Вона ще не завершена. Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125-140 квадратних кілометрів", – наводить висловлювання президента його пресслужба

За словами Зеленського, за останні 2-3 місяці зросла кількість загиблих і поранених російських військових. Він заявив, що від початку року втрати РФ становили 30-32 тис. осіб на місяць, з яких 21-22 тис. – загиблі, а решта – тяжко поранені. Наразі, за його словами, йдеться про близько 42 тис. втрат на місяць.

"Отже, під час наступу ми втратили у кілька разів менше людей, ніж Росія, і вони були в обороні", – заявив президент.

Він також зазначив, що українські військові хотіли розпочати операцію ще рік тому, однак тоді вона не була достатньо підготовлена. За словами Зеленського, рішення відкласти її дозволило підготуватися та отримати кращі результати з меншими втратами.