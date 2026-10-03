Ми закриємо нинішній фінансовий дефіцит до кінця року, впевнений Зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що до кінця нинішнього року фінансовий дефіцит буде закритий.

"Ми закриємо нинішній дефіцит до кінця року. У нас ще є деякі питання, над якими треба попрацювати, але ми закриємо дефіцит", – сказав він в інтерв'ю Reuters, цитати з якого наводить пресслужба президента.

Зеленський зазначив, що вирішення цього питання було нелегким. "Це було нелегко. Ми працювали з нашим бюджетом, з нашими партнерами, зокрема з Євросоюзом, і також спробуємо частково використати кошти з позики на наступний рік. Ми перенесемо це ближче до січня і за ці гроші замовимо дрони на січень та лютий 2027 року".

Він також додав, що його команда повернулась з Брюселя. "Усе працює добре. Сподіваюся, що так буде й надалі", – сказав Зеленський.