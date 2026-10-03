Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ми закриємо нинішній фінансовий дефіцит до кінця року, впевнений Зеленський

1 хв читати
Додати як джерело
Ми закриємо нинішній фінансовий дефіцит до кінця року, впевнений Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що до кінця нинішнього року фінансовий дефіцит буде закритий.

"Ми закриємо нинішній дефіцит до кінця року. У нас ще є деякі питання, над якими треба попрацювати, але ми закриємо дефіцит", – сказав він в інтерв'ю Reuters, цитати з якого наводить пресслужба президента.

Зеленський зазначив, що вирішення цього питання було нелегким. "Це було нелегко. Ми працювали з нашим бюджетом, з нашими партнерами, зокрема з Євросоюзом, і також спробуємо частково використати кошти з позики на наступний рік. Ми перенесемо це ближче до січня і за ці гроші замовимо дрони на січень та лютий 2027 року".

Він також додав, що його команда повернулась з Брюселя. "Усе працює добре. Сподіваюся, що так буде й надалі", – сказав Зеленський.

 

#дефіцит #фінанси #президент
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метрополітену Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку, заявив мер Києва Віталій Кличко за пі…

Читати
Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і одноразової грошової допомоги у разі загибелі …

Читати
Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати