Зеленський: Україна продовжить удари по НПЗ РФ у відповідь на нову стратегію російських атак

Україна продовжить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на зміну тактики Москви та її атаки на українську енергетику, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

"Ми повинні реагувати будь-яким доступним нам способом. У відповідь на їхні атаки на нашу енергетику ми маємо бити по їхній енергетиці. Насамперед по нафтопереробних заводах – по тому, що приносить їм кошти на цю війну", – сказав Зеленський англійською мовою.

"Але ми, звісно, не будемо, як вони, атакувати будь-які цивільні об'єкти", – додав він.