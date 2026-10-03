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Зеленський: Україна продовжить удари по НПЗ РФ у відповідь на нову стратегію російських атак

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Зеленський: Україна продовжить удари по НПЗ РФ у відповідь на нову стратегію російських атак
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна продовжить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на зміну тактики Москви та її атаки на українську енергетику, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

"Ми повинні реагувати будь-яким доступним нам способом. У відповідь на їхні атаки на нашу енергетику ми маємо бити по їхній енергетиці. Насамперед по нафтопереробних заводах – по тому, що приносить їм кошти на цю війну", – сказав Зеленський англійською мовою.

"Але ми, звісно, не будемо, як вони, атакувати будь-які цивільні об'єкти", – додав він.

 

#нпз #рф #президент
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