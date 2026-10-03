У Києві наступного тижня планують розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро – Калашник

У Києві наступного тижня планують розпочати будівництво кількох резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів, повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник в інтерв'ю Суспільному.

"Невідкладні рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються… Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада у президента. Ми отримали всі завдання з урахуванням критичності. Місто цим самостійно не займалося, тому зараз прийнято рішення цим зайнятись міністерству, Агентству відновлення, військовим разом зі столичною владою", – розповів Калашник.

За його словами, будівництво таких переправ може тривати до трьох місяців, а самі конструкції мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності наявних мостів.

За словами міністра, у перспективі також розглядається будівництво швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій та тунелю під Дніпром. Вартість таких масштабних проєктів може становити десятки мільярдів гривень, тому для їх реалізації планують залучати міжнародних партнерів.

Водночас Калашник наголосив, що пріоритетом залишається захист наявних мостів від російських атак та їхнє швидке відновлення у разі пошкодження.