Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві наступного тижня планують розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро – Калашник

1 хв читати
Додати як джерело
У Києві наступного тижня планують розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро – Калашник
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

У Києві наступного тижня планують розпочати будівництво кількох резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів, повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник в інтерв'ю Суспільному.

"Невідкладні рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються… Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада у президента. Ми отримали всі завдання з урахуванням критичності. Місто цим самостійно не займалося, тому зараз прийнято рішення цим зайнятись міністерству, Агентству відновлення, військовим разом зі столичною владою", – розповів Калашник.

За його словами, будівництво таких переправ може тривати до трьох місяців, а самі конструкції мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності наявних мостів.

За словами міністра, у перспективі також розглядається будівництво швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій та тунелю під Дніпром. Вартість таких масштабних проєктів може становити десятки мільярдів гривень, тому для їх реалізації планують залучати міжнародних партнерів.

Водночас Калашник наголосив, що пріоритетом залишається захист наявних мостів від російських атак та їхнє швидке відновлення у разі пошкодження.

#київ #переправи #атаки_рф #мости
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метрополітену Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку, заявив мер Києва Віталій Кличко за пі…

Читати
Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і одноразової грошової допомоги у разі загибелі …

Читати
Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати