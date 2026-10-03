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Українські далекобійні "санкції" спрацювали у Самарському, Брянського регіонах РФ і Чорному морі – Зеленський

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Українські далекобійні "санкції" спрацювали у Самарському, Брянського регіонах РФ і Чорному морі – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Сили оборони України відпрацювали по об'єктах РФ, які пов'язані з воєнною машиною агресора.

"Наші санкції досягли Самарського регіону, позицій окупантів із розрахунків "іскандерів" у Брянському регіоні. Є нові результати в Чорному морі", – написав президент України Володимир Зеленський у Телеграмі в суботу.

Глава держави наголосив, що росіяни продовжують перетворювати інфраструктуру та все, що підтримує звичайне життя в Україні, на свої мішені.

"Зранку в Києві "шахед" ударив по Північному мосту. Протягом ночі під російськими атаками були житлові будинки, залізниця та енергетика у багатьох регіонах. У Чорноморську дроном вдарили по судну", – перерахував він.

Зеленський наголосив, що українські воїни знаходять, як справедливо відповісти на ці обстріли і повернути війну туди, звідки вона прийшла.

"Дякую всім залученим підрозділам за влучність і системну роботу. Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію", – завершив президент.

#рф #зеленський #ураження
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