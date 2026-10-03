У Запоріжжі запрацював підземний дитсадок на 140 дітей – міністр освіти

У Запоріжжі запрацював підземний дитячий садок, облаштований у протирадіаційному укритті, розрахованому на 140 осіб, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

"До облаштування нового укриття садок працював у змішаному форматі. Очні заняття проводили у дві зміни в найпростішому укритті. Діти перебували там не довше ніж три години, а організувати харчування було неможливо", – написав міністр у телеграм-каналі у суботу.

Тепер заклад працюватиме повний день.

Під землею облаштовано шість навчальних приміщень, харчоблок, медпункт, санітарні кімнати та душові. Укриття має два незалежні джерела електроживлення і резервуари для води, що дозволяє йому працювати автономно.

Бутенко зазначив, що цього року держава вперше передбачила окрему субвенцію на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти. Наразі відповідні проєкти реалізують у дев'яти областях, зокрема прифронтових.