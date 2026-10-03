Нардеп Совсун пропонує облаштувати підземний освітній простір у "Метрограді" в центрі Києва

Народний депутат Інна Совсун (фракція "Голос") пропонує облаштувати підземний освітній простір у підземному торгівельному комплексі "Метроград" у центрі Києва, де, за її словами, є близько 17 тис. кв. м підземних приміщень у належному стані та з вентиляцією.

"Пройшов місяць з початку навчального року. Він показав, що київська влада впоралася з організацією шкільного навчання в умовах реактивних "шахедів" – ніяк", – написала Совсун у Facebook.

За її словами, "Метроград" після арешту та повернення у державну власність планують використовувати як паркінг, відповідну пропозицію вже підтримала Київрада.

Водночас Совсун послалася на пропозицію громадської організації "Батьки SOS" облаштувати в "Метрограді" підземний освітній простір за прикладом Харкова, оскільки не всі школи в центрі Києва мають власні укриття.

На її думку, для цього необхідно провести технічне обстеження приміщень на відповідність вимогам безпеки, визначити можливу кількість учнів, а також передбачити звукоізоляційні перегородки між навчальними зонами.

Совсун також закликала Міносвіти та Київську міську державну адміністрацію розробити комплексний підхід до організації навчання в укриттях. Зокрема, вона пропонує за можливості проводити уроки в укриттях незалежно від наявності повітряної тривоги, щоб не переривати навчальний процес.

Крім того, депутат пропонує визначити пріоритетність очного навчання за віком – спочатку для учнів початкової школи, потім середньої та старшої. Для учнів 10-11 класів вона вважає доцільним забезпечити онлайн-навчання з огляду на підготовку до НМТ.

Совсун також закликала Міносвіти скоротити навчальні програми та визначити перелік обов'язкових предметів, серед яких назвала українську мову, математику, історію, англійську мову та природничі науки. "На школи варто спустити вже розроблені скорочені програми. Знаю, що Міносвіти над цим працює", – стверджує народний депутат.

"Додаткові кошти на облаштування укриттів (парти, туалети, перегородки) можна знайти, якщо не так сильно перейматися шкільним харчуванням, на яке виділили 14 млрд грн. Вгадайте, що відбувається з їжею, якщо навчання переривається на довгі тривоги? Більшість дітей не приходить до школи, тому приготовлені для них обіди просто викидають", – йдеться у дописі депутата.

За її словами, народні депутати вже підготували звернення до мера Києва Віталія Кличка з пропозиціями щодо організації навчання в укриттях.