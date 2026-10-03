"Укрзалізниця" отримала шість нових вітчизняних пасажирських вагонів

"Укрзалізниця" поповнила склад своїх поїздів шістьма новими пасажирськими вагонами, виготовленими на українському підприємстві, йдеться у повідомленні компанії у суботу в Телеграм.

"Традиційно нові вагони мають потужні батареї для максимальної автономності у разі потреби. У разі знеструмлення батареї забезпечать роботу туалетів, освітлення, кондиціонування тощо. Тож навіть якщо вагон продовжить рух під дизельним локомотивом, усі зручності будуть максимально довго збережені", – зазначила "Укрзалізниця".

Вона не уточнила, про які саме вагони йде мова, але на ілюстрації зазначено купейний вагон.

"Кожен новий вагон в умовах ворожих атак по рухомому складу – це можливість продовжувати рух", – наголосила компанія.

Як повідомлялося, у межах державної програми фінансування з 2021 року "Укрзалізниця" законтрактувала 368 пасажирських вагонів. Основним їх постачальником є ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВЗ).

Наприкінці серпня цього року "Укрзалізниця" підписало контракт із КВЗ на постачання 10 пасажирських вагонів нового покоління до кінця 2029 року загальною вартістю 1 млрд 091 млн грн з ПДВ, довівши таким чином загальну кількість замовлених у 2026 році вагонів до 102 одиниць.

Наприкінці травня цього року "Укрзалізниця" повідомила, що в рейс виходять близько 1,45 тис. пасажирських вагонів, з яких кондиціонованими є 933 спальні та 100 вагонів швидкісних поїздів.