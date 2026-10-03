Командувач СБС Мадяр: Армія загартувалася, ось і тилу також пора подорослішати

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді закликав українців не піддаватися ілюзіям щодо швидкого припинення вогню та омріяного миру, наголосивши, що Росія продовжує ескалацію війни.

"Схватьтеся, дорогі українці, слід увімкнути клепку", – написав Бровді у Facebook у суботу.

За його словами, нині "втомленому і наляканому народу" намагаються нав'язати "ілюзію про швидке припинення вогню і омріяний мир" саме в той момент, коли Росія підвищує рівень ескалації та погрожує іншим країнам.

"Формують думку фактично в унісон з валдайською балаканиною", – заявив він.

Бровді наголосив, що російське керівництво не прагне миру, а нині використовує можливості для ударів по українському тилу. "Путін точно не про мир. Він бажає крові, аж до повністю нас знищити. І сьогодні використовує "реактивношахедне" вікно можливостей, розкладаючи саме тил, бо на фронті в нього успіхів протягом усього 2026-го року мало, м'яко кажучи", – написав командувач СБС.

Він наголосив, що Україна має оцінювати ситуацію раціонально, а не виходити з очікувань швидкого завершення війни.

Водночас він заявив, що Сили оборони працюють над тим, щоб закрити нинішнє "вікно можливостей" російських військ.

"Те поточне вікно можливостей противника Силами оборони буде зачинятися контрзаходами, в результаті в т.ч. переозброєння, на що потрібен час. Скільки? Залежить від низки чинників, – більше наразі не скажу", – написав він.

За словами Бровді, ситуація на фронті залишається складною, однак російські війська зазнають втрат. "Фронт тяжкий, хробак пре і пертиме, але нищиться по наростаючій", – заявив командувач.

Він також закликав українців у тилу бути готовими до тривалої війни та покладатися на власні сили.

"Армія загартувалася, ось і тилу також пора подорослішати. Не вірте в ілюзії і дива – опираймося на власну силу і одне на одного, – тільки так збережемо державність і Неньку. А пропонований шакалами сарай під білим прапором спалять першої ж темної ночі. Дорослі мене зрозуміють", – наголосив Бровді.

Напередодні деякі українські політики публічно виступили із закликами до пошуку шляхів завершення війни, активізації переговорів із Росією та пошуку можливих компромісів.

Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Україна має почати домовлятися з Росією поступово, вирішуючи окремі питання.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Україна має одночасно посилювати обороноздатність і шукати шлях до миру, який захищатиме країну від нового нападу.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що умови миру мають визначатися результатами бойових дій та переговорів, а остаточне рішення щодо них, на його думку, має ухвалювати народ на референдумі.