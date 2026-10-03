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Росія атакувала цивільне судно в порту Одещини: загинув моряк, троє поранено

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Росія атакувала цивільне судно в порту Одещини: загинув моряк, троє поранено

Російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберія в одному з портів Одещини, загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення, повідомила Адміністрація морських портів України у Facebook.

"13 членів екіпажу евакуйовано в безпечне місце", – додали там.

В АМПУ назвали це цілеспрямованим ударом РФ по цивільному судноплавству. "росія продовжує тероризувати мирний торговельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів", – йдеться у дописі.

#жертви #обстріл #судно
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