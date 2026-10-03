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У Молдові зафіксували проліт п'яти безпілотників і вибухи в кількох районах

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Уранці 3 жовтня національна система моніторингу повітряного простору Молдови зафіксувала проліт п'яти безпілотних літальних апаратів. За даними Служби повітряних операцій Національної армії, дрони перетнули повітряний простір країни у часовому проміжку між 7:45 та 8:00, передає Newsmaker.

"У Міноборони уточнили, що інцидент стався на тлі масованих ударів Російської Федерації по Україні. Згідно з даними системи моніторингу, вибухи пролунали поблизу населених пунктів Крокмаз, Штефан-Воде, Делакеу, Пухечени, Нові Анени, Бозієни, Хинчешти, а також поблизу Дубівки, Костянтинівки та Каушан. На місце виїхали екіпажі поліції та Національної армії для розслідування події", – йдеться у повідомленні.

Крім того, з ранку від мешканців Каушанського, Штефан-Водського, Новоаненського та Хинчештського районів почали надходити повідомлення про звуки вибухів. На околиці Каушан правоохоронці виявили уламки безпілотника.

Також уламки дронів було знайдено поблизу Дубровки в Хинчештському районі, між селами Делакеу та Пухечени.

У Крокмазі дрон впав у винограднику – там загорілася суха рослинність, а в будинку неподалік вибило скло.

За інформацією поліції, постраждалих у результаті інцидентів немає. Наразі правоохоронні органи фіксують усі випадки та з'ясовують обставини події.

#вибухи #молдова #бпла
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