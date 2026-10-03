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На двох мостах в Києві обмежуватимуть рух під час повітряних тривог – КМВА

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На двох мостах в Києві обмежуватимуть рух під час повітряних тривог – КМВА

В Києві оновилися правила руху траспорту мостами через Дніпро під час повітряних тривог, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Південний міст – під час повітряної тривоги рух з лівого на правий берег здійснюється без обмежень. Водночас рух із правого на лівий берег обмежується на 15 хвилин від моменту оголошення сигналу повітряної тривоги, після чого відновлюється. Виїзд на міст у напрямку з правого на лівий берег здійснюється зі сторони Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, на Подільсько-Воскресенськиому мості у разі оголошення або відбою повітряної тривоги рух транспорту припинятиметься в обох напрямках на 15 хвилин. Після цього рух відновлюватиметься в повному обсязі.

На решті мостів через Дніпро рух здійснюватиметься без обмежень.

"Просимо враховувати зазначену інформацію під час планування поїздок", – закликали в КМВА.

#київ #обмеження #мости #рух
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