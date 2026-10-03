Внаслідок удару по Північному мосту в Києві постраждали двоє людей – Кличко

Внаслідок російського удару по Північному мосту в Києві вранці в суботу, 3 жовтня, постраждали люди, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Двоє людей постраждали сьогодні зранку внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці. Другого госпіталізували, а зараз він на амбулаторному лікуванні", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська в суботу вранці завдали удару по Північному мосту в Києві, унаслідок влучання пошкоджено проїзну частину та контактну тролейбусну мережу. Наразі рух мостом частково обмежено, ведуться ремонтні роботи.