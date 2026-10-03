При РНБО створять робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих захисників – Клименко

В структурі Ради національної безпеки і оборони України буде створено відповідальний робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих захисників, повідомив секретар РНБО Ігор Клименко.

"Для родин зниклих безвісти тривале очікування на встановлення особи – це додатковий біль. Тож держава має забезпечити прискорення процесів та якість проведених експертиз. За дорученням президента України визначили першочергові рішення. Уряд має посилити систему судово-медичної експертизи: збільшити кількість фахівців, забезпечити належні умови їхньої роботи. Також важливо створити в регіонах спеціалізовані бюро СМЕ, які зосередяться виключно на ідентифікації тіл військовослужбовців. Відтепер ця робота перебуватиме на контролі РНБО", – написав Клименко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що відповідний робочий орган об'єднає всі відповідальні державні структури. Рада бачитиме весь процес цілісно: де виникають затримки, яких рішень бракує і хто відповідає за їх виконання.

"Для родин важливі не пояснення, чому система працює повільно. Їм потрібні відповіді. Саме на результат спрямована наша робота", – резюмував Клименко.