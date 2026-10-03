В Краматорську внаслідок російських ударів зайнялися 5 пожеж – ДСНС

Російські окупанти вдень в суботу, 3 жовтня, атакували Краматорськ безпілотниками, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Унаслідок ударів пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, легковий автомобіль, а також адміністративну будівлю. На місцях влучань виникло 5 пожеж. Рятувальники ліквідували займання квартири на 8-му поверсі дев'ятиповерхового будинку та легкового автомобіля", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, локалізовано загоряння покрівлі адміністративної будівлі, нежитлової споруди та гаража. Через активність російських БпЛА гасіння пожеж довелося призупинити.