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В Краматорську внаслідок російських ударів зайнялися 5 пожеж – ДСНС

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В Краматорську внаслідок російських ударів зайнялися 5 пожеж – ДСНС
Фото: ДСНС

Російські окупанти вдень в суботу, 3 жовтня, атакували Краматорськ безпілотниками, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Унаслідок ударів пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, легковий автомобіль, а також адміністративну будівлю. На місцях влучань виникло 5 пожеж. Рятувальники ліквідували займання квартири на 8-му поверсі дев'ятиповерхового будинку та легкового автомобіля", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, локалізовано загоряння покрівлі адміністративної будівлі, нежитлової споруди та гаража. Через активність російських БпЛА гасіння пожеж довелося призупинити.

#краматорськ #наслідки #атаки
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