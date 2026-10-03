УЧХ надав першу допомогу постраждалим у ДТП на трасі Київ – Одеса

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали на місці ДТП на трасі Київ – Одеса.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області спільно з представниками інших спеціальних служб працювала на місці дорожньо-транспортної пригоди на автошляху М-05 Київ – Одеса", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери надали першу допомогу чотирьом постраждалим, одну людину евакуювали до лікарні для подальшого надання медичної допомоги.

За інформацією ДСНС України, ДТП сталася 2 жовтня за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який рухався за маршрутом "Одеса – Первомайськ". На момент аварії в салоні перебували десять пасажирів. Внаслідок ДТП одна людина загинула, сім постраждали. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували з мікроавтобуса п'ятьох постраждалих.