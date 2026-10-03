Сили оборони уразили місце запуску ударних БПЛА, пункт управління та переправу противника – Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня завдали ураження низці важливих військових об'єктів російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, у районі Донецька Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. Такі об'єкти є одними з пріоритетних цілей. Системне їх ураження спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у районі Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ українські воїни завдали ураження пункту управління противника.

Також у районі Новоочеретуватого Донецької області уражено переправу через річку Мокрі Яли. У районі Громівки Херсонській області уражено ремонтну базу окупантів.

У районі Вознесенівки Бєлгородської області РФ українські воїни били по складу матеріально-технічних засобів російських окупантів.

"Робота по ключових цілях російського агресора триває", – наголосили в Генштабі.