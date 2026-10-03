У Казахстані за запитом РФ затримали громадянку України, яка приїхала по онука – омбудсман

У Казахстані за запитом російської сторони затримали громадянку України Любов Рожанську, повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Пані Любов прибула до Казахстану з гуманітарних міркувань – щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його в Україну. Натомість сама опинилася під вартою через кримінальну справу, яку Росія порушила ще у 2023 році. Але є ще одна надзвичайно важлива обставина. Любов Рожанську фактично виманили до Казахстану обманним шляхом! "Нові" родичі дитини у Росії у співпраці з ФСБ виходили на зв'язок із жінкою та навмисно намагалися виманити її з України і приїхати забрати дитину самостійно. Жінка повірила їм і приїхала до Астани, не знаючи, що в Росії вже готуються до її затримання!", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Наразі, зазначив він, Росія домагається її видачі. Лубінець закликає не допустити екстрадиції, оскільки передача українки під контроль російських силових структур становитиме безпосередню та серйозну загрозу її особистій безпеці, здоров'ю та дотриманню її основоположних прав.

"Ми добре знаємо, що відбувається з українцями, які потрапляють до рук російської системи. Тому я невідкладно звернувся до омбудсмана Казахстану Артура Ластаєва із закликом не допустити жодної екстрадиції, видачі чи примусового переміщення Любові Рожанської до Росії. Окремо провів телефонну розмову з ним. Також наполягаю на перевірці умов її тримання під вартою та правових підстав позбавлення її волі, забезпеченні повного доступу до неї дипломатичних і консульських представників України та її адвоката!", – розповів омбудсман.

Окремо він відзначив той факт, що для затримання українки використали дитину.

"За наявною інформацією, мати хлопчика ще у 2021 році вивезла його до Росії. У 2022 році для себе та дитини вона оформила російське громадянство. Водночас Верховний Суд України у березні 2025 року визначив місцем проживання дитини Одесу. Тобто бабуся приїхала, щоб забрати українську дитину та повернути її додому. І саме тоді сама опинилася під вартою за справою, яку ініціювала Росія", – підкреслив Лубінець.

Він закликав родини, діти з яких перебувають в Росії чи на ТОТ, не намагатися вирішити це питання самостійно та звертатися до офіційних державних структур України.

"Офіс омбудсмана здійснює повернення українських дітей із депортації, примусового переміщення, з іноземних держав, у випадках, коли відсутні документи і є різні юридичні аспекти. Телефонуйте нам на "гарячу лінію": 1678. Адже самостійна поїздка до РФ чи спроба забрати дитину через треті країни може створити серйозні ризики для самих родичів і поставити під загрозу подальше повернення дитини!", – резюмував Лубінець.