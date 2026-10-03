Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Внаслідок обстрілів на Донеччині поранені 10 людей – поліція

1 хв читати
Додати як джерело
Внаслідок обстрілів на Донеччині поранені 10 людей – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

За минулу добу росіяни здійснили 1 342 обстріли по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Під вогнем перебували 5 населених пунктів, повідомляє Національна поліція України.

"У Краматорську внаслідок атак дронами та шістьма авіабомбами "КАБ-500" поранено 9 людей. У Слов'янську через удари безпілотників постраждала ще одна людина", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі

Загалом пошкоджено 45 цивільних об'єктів, зокрема 18 житлових будинків, підприємство, супермаркет, адмінбудівлю, транспорт і гаражі.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

#донеччина #поранені #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метрополітену Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку, заявив мер Києва Віталій Кличко за пі…

Читати
Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і одноразової грошової допомоги у разі загибелі …

Читати
Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати