Внаслідок обстрілів на Донеччині поранені 10 людей – поліція

За минулу добу росіяни здійснили 1 342 обстріли по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Під вогнем перебували 5 населених пунктів, повідомляє Національна поліція України.

"У Краматорську внаслідок атак дронами та шістьма авіабомбами "КАБ-500" поранено 9 людей. У Слов'янську через удари безпілотників постраждала ще одна людина", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі

Загалом пошкоджено 45 цивільних об'єктів, зокрема 18 житлових будинків, підприємство, супермаркет, адмінбудівлю, транспорт і гаражі.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.