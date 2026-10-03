Освітній омбудсмен: обмеження використання гаджетів в школах наразі не на часі

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що запровадження обмеження використання гаджетів на уроках та перервах в школах наразі не на часі.

"Чи на часі обмеження використання гаджетів на уроках та перервах, який запропонував Департамент освіти і науки Львівської ОДА? На мою думку, не на часі. Наразі нас чекає надскладний навчальний рік, кожен з нас, як звичайний громадянин, так і чиновник, має готувати план А, Б і С на різні випадки відсутності електро-, водо- та теплопостачання", - написала Лещик в мережі Facebook.

Вона зазначила, що рекомендації порушують права учасників освітнього процесу.

"Питання використання гаджетів є дуже нагальним. Частина школярів має цифрову залежність, що негативно впливає на освітній процес. Водночас необхідно продумати, як саме контролюватимуть відповідні обмеження пристроїв, без порушень прав учасників освітнього процесу", - наголосила омбудсмен.

Зокрема, у рекомендаціях Львівської ОДА зазначено, що в разі першого порушення вчитель робить усне зауваження, а якщо ситуація повторюється, про це проінформують батьків, однак конкретної відповідальності не передбачено.

"Просвітництво важливе, але чи треба зараз вирішувати це питання? Наразі створена робоча група при Комітеті ВР з питань освіти, науки та інновацій щодо розробки законопроєкту з цифрової безпеки для дітей. Я увійшла до її складу, й ми працюватимемо над цим документом. Але нам необхідно так це сформулювати в законі, щоб не порушити права учасників освітнього процесу", - розповіла вона.

У звʼязку з цим, Лещик радить директору Департаменту освіти Львівської ОДА зачекати, коли робоча група опрацює певний законопроєкт, а тоді ухвалювати рішення, щоб воно не порушувало законодавство.

Як повідомлялося, 2 жовтня Департамент освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації повідомив, що заклади загальної середньої освіти Львівщини мають до 30 жовтня впровадити правила щодо обмеження використання мобільних телефонів та інших гаджетів.

27 березня народний депутат Георгій Мазурашу ("Слуга народу") зареєстрував у Верховній Раді проект закону №15105 щодо зобов’язань здобувачів освіти не використовувати під час уроків телефони, планшети та смарт-годинники за винятком освітніх або медичних потреб. Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявила, що даний законопроєкт потребує обговорення з учнями, батьками та педагогами для пошуку спільного рішення.

У лютому 2026 року тодішній міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що питання форматів заборони користування мобільними телефонами в школах потребує дискусії з громадськістю.

Водночас колишня міністерка освіти, співзасновниця фонду SavEd Ганна Новосад підтримує обмеження користування мобільними телефонами в школах.

В свою чергу, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина вважає, що запроваджувати заборону користуватися гаджетами в школах на рівні закону немає необхідності.

У березні 2025 року в Службі освітнього омбудсмена заявили, що вважають за необхідне розробити нормативні акти з правилами щодо використання мобільних телефонів у закладах освіти.