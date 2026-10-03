Щонайменше п'ятеро постраждалих в Ізюмі внаслідок атаки БпЛА

У суботу, о 07:49, російські БпЛА атакували Ізюм (Харківська обл), Щонайменше 5 людей постраждали.

"Станом на зараз внаслідок ранкової атаки відомо про 5 постраждалих осіб", – повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

За її інформацією, зафіксовано влучання у складське приміщення переробного підприємства, спалахнула пожежа. У районі Нижнього міста зафіксовано пошкодження приміщень та обладнання місцевого підприємства, скління і даху багатоквартирного будинку.

Внаслідок влучання на південному заході міста пошкоджено приватні домоволодіння, спалахнула пожежа.