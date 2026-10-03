На Полтавщині обмежили перебування цивільних у районі чотирьох населених пунктів – ОВА

З 3 жовтня 2026 року рішенням Ради оборони Полтавської області запроваджено тимчасові обмеження на перебування цивільного населення на окремих ділянках Кременчуцького району, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"У зв'язку з проведенням безпекових заходів, рішенням Ради оборони Полтавської області обмежено перебування цивільного населення на окремих ділянках в районі населених пунктів Горішні Плавні, Редути, Кам'яні Потоки та Чикалівка Кременчуцького району Полтавської області. Обмеження діють з 03.10.2026 до особливого розпорядження", – написав Дяківнич в телеграм-каналі.

У визначеному районі забороняється займатися рибальством, мисливством, грибництвом та проводити фото- і відеозйомку.

В'їзд у визначений район дозволено виключно особам, які проживають у секторі.

Про скасування обмежень буде повідомлено окремо.