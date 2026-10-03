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Сили оборони збили 131 зі 157 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ

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Сили оборони збили 131 зі 157 ворожих БПЛА – ПС ЗСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / https://www.facebook.com/kpszsu

У ніч на 3 жовтня російські окупанти атакували територію України 157 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє комадування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БПЛА типу Shahed, Гербера та дрон інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім того, уранці ворог атакував Одещину баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Наслідки атаки уточнюються.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі країни лишаються декілька ворожих БПЛА.

#росія #цілі #атаки_рф #пс_зсу
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