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П'ятеро загиблих, ще 40 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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П'ятеро загиблих, ще 40 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 13 населених пунктах. П'ятеро людей загинули, ще 40 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинули жінки 66 і 80 років, постраждали 42 людини, зокрема троє дітей; у сел. Шевченкове поранено 74-річного чоловіка, зазнали гострої реакції на стрес жінки 69 і 72 років; у полі біля с. Сковородинівка Золочівської громади загинув 50-річний чоловік; на дорозі між с. Довжик і с. Миронівка Золочівської громади загинув 66-річний чоловік; біля с. Руська Лозова Дергачівської громади поранено 44-річного чоловіка, зазнали гострої реакції на стрес 42-річна жінка, 17-річна дівчина і 15-річний хлопець; у с. Руська Лозова Дергачівської громади загинув 75-річний чоловік', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

#харківщина #наслідки #атака
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