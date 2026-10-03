Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві змінено рух чотирьох тролейбусних маршрутів через пошкодження Північного мосту – КМВА

1 хв читати
Додати як джерело
У Києві змінено рух чотирьох тролейбусних маршрутів через пошкодження Північного мосту – КМВА

У столиці організовано тимчасові схеми руху тролейбусів №№ 29, 30, 31 та 47 окремо на лівому й правому берегах через пошкодження контактної мережі на Північному мосту, повідомляє міська влада в суботу вранці.

Зокрема, перевезення забезпечуються за такими напрямками: на лівому березі маршрути № 29, 30, 31, 47 курсують від вул. Милославської до Дарницької площі; на правому березі тролейбуси курсують до станції метро "Почайна" від залізничної платформи "Куренівка" (№ 29), ст. м. "Лук'янівська" (№ 31), вул. Кадетський гай (№ 30) та ст. м. "Мінська" (№ 47).

Як повідомлялося, раніше рух автобусних маршрутів №№ 21, 73, 101 та 114 через Північний міст було відновлено за постійними схемами з можливим відхиленням від графіка. У суботу вранці російські окупаційні війська пошкодили дорожнє полотно та тролейбусну контактну мережу Північного мосту.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/21255

#київ #північнийміст #тролейбуси
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метрополітену Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку, заявив мер Києва Віталій Кличко за пі…

Читати
Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і одноразової грошової допомоги у разі загибелі …

Читати
Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати