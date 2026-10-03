У Києві змінено рух чотирьох тролейбусних маршрутів через пошкодження Північного мосту – КМВА

У столиці організовано тимчасові схеми руху тролейбусів №№ 29, 30, 31 та 47 окремо на лівому й правому берегах через пошкодження контактної мережі на Північному мосту, повідомляє міська влада в суботу вранці.

Зокрема, перевезення забезпечуються за такими напрямками: на лівому березі маршрути № 29, 30, 31, 47 курсують від вул. Милославської до Дарницької площі; на правому березі тролейбуси курсують до станції метро "Почайна" від залізничної платформи "Куренівка" (№ 29), ст. м. "Лук'янівська" (№ 31), вул. Кадетський гай (№ 30) та ст. м. "Мінська" (№ 47).

Як повідомлялося, раніше рух автобусних маршрутів №№ 21, 73, 101 та 114 через Північний міст було відновлено за постійними схемами з можливим відхиленням від графіка. У суботу вранці російські окупаційні війська пошкодили дорожнє полотно та тролейбусну контактну мережу Північного мосту.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/21255