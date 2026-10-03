У Києві відновили рух автобусів через Північний міст за постійними схемами – КМВА

Рух чотирьох автобусних маршрутів у Києві, змінений раніше через ранкову ворожу атаку на Північний міст, відновлено за постійними схемами, проте транспорт курсує із затримками, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 відновлено за власними схемами. Транспорт курсує з відхиленням від графіка", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося раніше з посиланням на міську владу, унаслідок удару по Північному мосту було пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу, через що тимчасово затримувався рух автобусів № 21, 73, 101, 114 і тролейбусів № 29, 30, 31, 47, а частину автобусних рейсів спрямовували в об'їзд через Подільський мостовий перехід до Європейської площі.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/21254