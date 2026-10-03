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Окупанти завдали масованого удару по Миколаєву "шахедами" та "Іскандером": поранено трьох людей, двоє у тяжкому стані – ОВА

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Окупанти завдали масованого удару по Миколаєву "шахедами" та "Іскандером": поранено трьох людей, двоє у тяжкому стані – ОВА
Фото: https://t.me/mykolaiv_ova/1419

Російські окупаційні війська минулої доби здійснили масовану атаку на Миколаїв із застосуванням балістичної ракети "Іскандер-М" та ударних дронів типу "Shahed", поранено трьох цивільних, пошкоджено портову та цивільну інфраструктуру, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов у телеграм-каналі.

"Внаслідок чого постраждали троє чоловіків віком 21, 47 та 62 роки. Станом на сьогоднішній ранок двоє постраждалих перебувають у лікарні у тяжкому стані, ще один продовжує лікування амбулаторно", – поінформував очільник ОВА щодо ситуації станом на 07:00.

За даними адміністрації, внаслідок ударів руйнувань зазнали об'єкти портової та міської інфраструктури: адміністративна будівля, виробничі та складські приміщення, готельно-ресторанний комплекс, офісна будівля, станція техобслуговування (СТО), приватний будинок, автомобілі, а також вибито вікна у квартирах багатоквартирного будинку.

 

#постраждалі #миколаїв #атака
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