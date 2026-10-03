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У Києві зафіксовано влучання в Північний міст, пошкоджено дорожнє полотно й мережу, рух на правий берег перекрито – Кличко

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У Києві зафіксовано влучання в Північний міст, пошкоджено дорожнє полотно й мережу, рух на правий берег перекрито – Кличко

Російські окупаційні війська в суботу вранці завдали удару по Північному мосту в Києві, унаслідок влучання пошкоджено проїзну частину та контактну тролейбусну мережу, рух транспорту з лівого на правий берег заблоковано, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграм-каналі.

"Влучання в Північний міст... На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили", – зазначив Кличко.

На місці події працюють екстрені та комунальні служби для ліквідації наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Внаслідок влучання затримуються автобуси № 21, 73, 101, 114 та тролейбуси № 29, 30, 31, 47. Рух автобусів № 21, 73, 101 організовано за маршрутом: Подільський мостовий перехід – станція метро "Поштова площа" – Європейська площа.

 

 

 

#київ #атака #міст
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