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Окупанти за добу втратили 1560 осіб, 45 артсистем та 1645 безпілотників – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1560 осіб, 45 артсистем та 1645 безпілотників – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1560 окупантів, 45 артилерійських систем, три танки, шість бронемашин, 1645 безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також 425 одиниць автомобільної та спецтехніки, інформує Генеральний штаб ЗС України у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.2026 склали особового складу – близько 1 538 950 (+1 560) осіб, танків – 12 391 (+3) од., бойових броньованих машин – 25 477 (+6) од., артилерійських систем – 50 637 (+45) од., РСЗВ – 2 178 (+3) од., засоби ППО – 1 683 (+0) од., літаків – 443 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземні робототехнічні комплекси – 2 824 (+14) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 544 498 (+1 645) од., крилаті ракети – 5 126 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 156 731 (+422) од., спеціальна техніка – 4 783 (+3) од.", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1K4UCyyfx2/

#генштаб #втрати #рф
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