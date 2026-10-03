3 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 жовтня в Україні відзначають Всесвітній день грибників, День техніків, Всесвітній день тверезості.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Діонісія Ареопагіта.

День Німецької єдності. Національне свято Німеччина.

День 1683 Російська агресія - Day 1683 Russian aggression

Всесвітній день грибників

Всесвітній День грибників святкують 3 жовтня. Це свято не є офіційним, але любителі “тихого полювання” охоче відзначають його. 3 жовтня – ідеальний день для того, щоб піти по гриби.

Відомо, що гриби були однією з важливих складових харчування наших пращурів, які займалися землеробством та збиральництвом. Та й популярність події активно поширилась у соцмережах.

Цей продукт досить корисний, поживний та дієтичний. Зазвичай, люди, що регулярно вживають гриби, рідко страждають від ожиріння. До того ж споживання грибів є профілактикою захворювань серця, судин, а також шлунку та кишківника. Але рекомендується з’їдати на день не більше 150 грамів, бо цей продукт містить складну для перетравлювання клітковину.

День техніків

Спочатку цей день був запроваджено з метою допомогти старшокласникам отримати освіту, яка б дозволила зробити кар’єру в технічній сфері. Вперше дату запропонували у 1998 році на сайті techies.com за підтримки мереж CNET. З усвідомленням того, що у майбутньому технології інтегрують у наше повсякденне життя, виникла потреба професійного технічного підковування школярів і студентів.

У День техніків можна привітати працівників ІТ-відділу у вашому офісі, електриків, інженерів, конструкторів, автослюсарів тощо.

Всесвітній день тверезості

Це день, присвячений заохоченню людей утримуватися від вживання алкоголю й вшануванню історії рухів за тверезість у всьому світі. Ця подія нагадує про негативний вплив алкоголю на суспільство та зусилля, які докладають різні організації для популяризації поміркованості та утримання від вживання алкоголю.

День Німецької єдності

День Німецької єдності – загальнонаціональне свято, передбачене федеральним законом, що відзначається 3 жовтня. Національним днем Східної Німеччини було 7 жовтня (Tag der Republik), на честь заснування Соціалістичної Німецької Демократичної Республіки 1949 р. Дату 17 червня відзначали як національне свято у Західній Німеччині після придушення повстання 1953 року.

Німецький договір про єдність офіційно об’єднав Східну та Західну Німеччину, зробив Берлін новою столицею Федеративної Республіки Німеччина. Документ був підписаний 31 серпня та набув чинності 29 вересня 1990 р.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Платона Порецького (1846-1907), математика, логіка, астронома;

140 років від дня народження Варвари (Барбари) Андріївни Каринської (1886-1983), української модельєрки, дизайнерки, авторки сценічних костюмів для кіно та балету співавторки сучасної балетної пачки (США);

130 років від дня народження Павла Ковжуна (1896-1939), художника-графіка, мистецтвознавця, борця за незалежність України у XX столітті;

130 років від дня народження Агапія Пилиповича Шамрая (1896-1952), українського літературознавця, дослідника історії української та зарубіжних літератур, педагога;

100 років від дня народження Володимира Григоровича Климківа (1926-2000), канадського хорового диригента, педагога, громадського діяча українського походження;

90 років від дня народження Івана Андрійовича Коваля (1936-2000), українського бандуриста, диригента, педагога.

Ще цього дня:

1917 — У Чигирині розпочався Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затвердили статут організації й обрали її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;

1925 — Відкрили Харківський державний театр опери та балету;

1926 — У Празі розпочався Перший український науковий з'їзд;

1945 — Створено Всесвітню федерацію профспілок;

2003 — Філософ, доцент кафедри культури ЛНУ ім. Івана Франка, Станіслав Шендрик вчинив акт самоспалення на знак протесту проти незаконного продажу міською владою земельної ділянки, яка належала йому згідно із судовим рішенням;

2013 — Україна стала асоційованим членом CERN.

Церковне свято

Діонісій Ареопагіт — учень апостола Павла та перший єпископ міста Афіни, християнський святий, апостол з сімдесяти. Яскравий представник апофатичного богослов'я в християнстві.

95 року він був посланий папою Климентом І на чолі місії на проповідь у Галлію, де близько 96 року загинув внаслідок переслідувань, які велися за римського імператора Доміціана.

Йому приписують псевдоепіграфічні твори V століття, які зазнали впливу неоплатонізму й мали значний влив на подальшу християнську філософію. Єдиної думки про авторство цих творів і точну дату їхнього створення немає. У науці ці тексти відомі як "Ареопагітики".

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Антон, Денис, Іван, Павло, Петро

З прикмет цього дня:

Ясний і сонячний день — осінь буде теплою та сухою, а зима — м'якою. Хмарність або ранковий туман — чекайте на похолодання та ранні морози. Багато білого павутиння в повітрі — до затяжної та сухої осені. Суха погода без опадів — взимку випаде мало снігу. Низькі та темні хмари віщують швидке похолодання або снігопад. Червоний захід сонця — наступного дня буде гарна погода.

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