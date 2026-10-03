Кабмін до середини жовтня ухвалить рішення для прискорення ідентифікації загиблих захисників – прем'єр Корецький

Кабінет Міністрів України до середини жовтня ухвалить нормативно-правові акти, спрямовані на прискорення та підвищення якості роботи регіональних бюро судово-медичної експертизи з ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у телеграм-каналі у п'ятницю.

"На засіданні Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів та їхніх родин, полонених і зниклих безвісти визначили першочергові кроки для покращення системи ідентифікації тіл загиблих захисників і захисниць. До середини жовтня уряд ухвалить усі необхідні нормативно-правові акти, щоб бюро судово-медичної експертизи в регіонах працювали швидше і якісніше", – зазначив глава уряду.

Він наголосив, що окремим стратегічним напрямом роботи є схвалення міжнародних угод для посилення розшуку зниклих безвісти та їхньої подальшої ідентифікації.

"Міжнародні партнери готові активно допомагати нам у цьому, і ми маємо скористатися такою можливістю", – підкреслив прем'єр.

Корецький також висловив подяку за спільну координацію керівнику Офісу президента, секретарю РНБО, членам уряду, правоохоронним органам та уповноваженому Верховної Ради з прав людини.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/702