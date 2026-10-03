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Євросоюз пов'язав виділення Україні коштів у 2026 році з реформами та відхилив запит на достроковий аванс – FT

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Європейський Союз не підтримав прохання України щодо дострокового надання додаткового фінансування у 2026 році та наголосив, що виділення коштів напряму залежатиме від виконання Києвом узгоджених реформ, повідомляє видання Financial Times із посиланням на лист єврокомісарів Валдіса Домбровскіса та Марти Кос до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Влітку Україна оцінила додаткові оборонні потреби приблизно у $27 млрд і звернулася до Єврокомісії з пропозицією достроково виділити частину коштів із дворічної програми кредитування Ukraine Support Loan на €90 млрд (€60 млрд передбачено на оборону, €30 млрд – на пряму бюджетну підтримку). Згідно з параметрами програми, до €45 млрд мають бути доступні Україні у 2026 році, а решта €45 млрд – у 2027-му.

За інформацією FT, єврокомісари дали зрозуміти, що доступ до фінансування можливий лише за умови виконання узгодженого переліку зобов'язань. Зокрема, йдеться про скасування пільг з ПДВ для дрібних міжнародних посилок, запровадження правил оподаткування цифрових платформ, а також належний фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP), зміни до якого викликали стурбованість у Брюсселі як відхилення від антикорупційного треку. За оцінкою видання, виконання вимог відкриє Києву шлях до отримання близько €34 млрд підтримки ще у 2026 році.

Водночас у Єврокомісії підкреслили, що відхилення запиту на достроковий аванс не означає згортання фіндопомоги. 1 жовтня сторони заявили про узгодження джерел фінансування бюджетних та оборонних потреб до кінця 2026 року, констатувавши відсутність непокритого фінансового розриву на поточний рік.

Крім того, 2 жовтня Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш у розмірі €2,9 млрд за програмою Ukraine Facility. Загальний обсяг допомоги Києву з боку ЄС та країн-членів від початку повномасштабного вторгнення РФ досяг €227,4 млрд.

Джерело: https://www.ft.com/content/bab346fd-7839-4812-ab27-19309e317938

#ft #реформи #фінансування #єс
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