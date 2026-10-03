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В Україну репатрійовано понад 26 тис. тіл і останків, значна частина досі не встановлена – керівник ОП Буданов

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У межах репатріаційних заходів в Україну повернуто понад 26 тисяч тіл та останків, проте значна їхня частина досі залишається неідентифікованою, повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Ім'я кожного полеглого захисника, який віддав життя за нашу країну, має бути встановлене та назване. Це питання відповідальності держави. У межах репатріаційних заходів в Україну повернуто понад 26 тисяч тіл та останків, але значна частина з них досі залишається невпізнаною. Чому так повільно проходить ідентифікація, а родини вимушені місяцями та роками жити у стані невизначеності?" – наголосив Буданов за підсумками проведеного засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів, родин загиблих, полонених і зниклих безвісти.

За його словами, затримки та порушення регламентів у системі судово-медичних експертиз є неприпустимими. Під час засідання було напрацьовано чіткий алгоритм дій.

"Буде створено міжвідомчу групу для розгляду проблемних питань, пов'язаних з ідентифікацією загиблих, переглянемо роботу бюро судово-медичних експертиз, особливо в регіонах, залучимо додатково міжнародні спроможності для проведення ДНК-експертиз. Усі необхідні нормативно-правові рішення уряд ухвалить найближчим часом", – підсумував керівник Офісу президента.

Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/890?single=

#ветерани #ідентифікація #буданов
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