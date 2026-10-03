Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Україна стала країною-почесною гостею 24-го Pisa Book Festival в Італії

1 хв читати
Додати як джерело

Україна стала країною-почесною гостею 24-го Pisa Book Festival, який проходить з 2 по 4 жовтня в Пізі (Італія).

"Цьогорічною країною-гостем є Україна, яка представляє насичену та різноманітну програму, що охоплює літературу, історію та мистецтво, організовану під патронатом посольства України в Римі", – повідомляє фестиваль на своєму сайті.

Зокрема, в фестивалі візьмуть участь письменник Андрій Курков, письменниці та перекладачки Олена Костюкович, Ярина Груша та Олена Пономарьова.

В рамках програми, присвяченій Україні, проходить виставка українських ілюстраторів "Жовтий і синій", яка триватиме в Палаццо Блу до 10 січня 2027 року.

Загалом на цьогорічному фестивалі представлені 90 стендів провідних незалежних видавництв Італії, проходять професійні зустрічі з редакторами, перекладачами та дистриб'юторами.

В рамках фестивалю заплановано понад 100 подій, учасниками фестивалю стануть понад 200 гостей.

Фестиваль виник у 2003 році для підтримки незалежних італійських видавництв.

Джерело: https://www.pisabookfestival.com/le-news/pisa-book-festival-2026/

#література #фестиваль #італія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метрополітену Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку, заявив мер Києва Віталій Кличко за пі…

Читати
Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і одноразової грошової допомоги у разі загибелі …

Читати
Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати