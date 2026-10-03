Україна стала країною-почесною гостею 24-го Pisa Book Festival в Італії

Україна стала країною-почесною гостею 24-го Pisa Book Festival, який проходить з 2 по 4 жовтня в Пізі (Італія).

"Цьогорічною країною-гостем є Україна, яка представляє насичену та різноманітну програму, що охоплює літературу, історію та мистецтво, організовану під патронатом посольства України в Римі", – повідомляє фестиваль на своєму сайті.

Зокрема, в фестивалі візьмуть участь письменник Андрій Курков, письменниці та перекладачки Олена Костюкович, Ярина Груша та Олена Пономарьова.

В рамках програми, присвяченій Україні, проходить виставка українських ілюстраторів "Жовтий і синій", яка триватиме в Палаццо Блу до 10 січня 2027 року.

Загалом на цьогорічному фестивалі представлені 90 стендів провідних незалежних видавництв Італії, проходять професійні зустрічі з редакторами, перекладачами та дистриб'юторами.

В рамках фестивалю заплановано понад 100 подій, учасниками фестивалю стануть понад 200 гостей.

Фестиваль виник у 2003 році для підтримки незалежних італійських видавництв.

Джерело: https://www.pisabookfestival.com/le-news/pisa-book-festival-2026/