Японія планує запровадити додаткові санкції проти РФ – Зеленський

Уряд Японії планує запровадити санкції проти Росії, спрямовані на тіньовий флот та розширення експортних обмежень, повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.

За словами глави держави, особи та компанії, що перебувають під санкціями, становлять спільну загрозу як для України та Японії, так і для Європи та Тихоокеанського регіону загалом, оскільки вони працюють на підтримку воєнної машини Росії.

Ухвалення цього пакета санкцій є своєчасним і необхідним кроком на тлі жорстокої ескалації Росією терору дронами та ракетами проти українців напередодні зими.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/2106062735410909674?s=20