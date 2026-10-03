Війська РФ знову атакували Дніпро, виникла пожежа на даху бізнес-центру, попередньо – без постраждалих – ОВА

Російські окупаційні війська в ніч на суботу завдали чергового удару по Дніпру, унаслідок влучання загорівся дах бізнес-центру в середмісті, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграм-каналі.

Згодом Ганжа уточнив, що співробітники ДСНС оперативно взяли під контроль осередок займання.

"Рятувальники локалізували пожежу на даху бізнес-центру у середмісті Дніпра, що зайнялася через ворожу атаку. Попередньо, минулося без постраждалих", – зазначив начальник ОВА.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32356