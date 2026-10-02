Американо-український фонд відновлення уклав першу угоду щодо копалин на $30 млн із BGV та інвестує в енергетику – ЗМІ

Спільний американо-український інвестиційний фонд відновлення уклав першу угоду у сфері критично важливих корисних копалин та погодив чотири інші проєкти, повідомив Reuters керівник відділу інвестицій Американської корпорації міжнародного фінансового розвитку (DFC) Конор Коулман.

За його словами, загальний обсяг поточного портфеля проєктів фонду оцінюється приблизно у $70 млн.

Перша угода в секторі надр передбачає вкладення близько $30 млн у спільну інвестиційну платформу з компанією BGV Group співвласника мережі "АТБ" Геннадія Буткевича. На початковому етапі партнерство фокусуватиметься на розвідці та розробці родовищ рідкісноземельних елементів, урану, берилію та цирконію. Як наголосив Коулман, усі ці позиції входять до офіційного переліку критичної сировини США.

Ще два напрями спрямовані на посилення енергетичної та теплової генерації України на тлі ворожих ударів перед зимовим періодом. Зокрема, одна з ініціатив доповнить кредитну лінію на майже $100 млн, яку DFC погодила енергохолдингу "ДТЕК" для впровадження системи накопичення енергії (battery storage) для резервного живлення до 600 тис. домогосподарств терміном до двох годин.

Крім того, фонд увійде в капітал платформи комбінованого виробництва тепла та електрики для спорудження мережі локальних "енергетичних хабів".

Як повідомлялося, американо-український інвестиційний фонд відновлення було засновано в межах міжурядової угоди про співробітництво у сфері корисних копалин за ініціативи президента США Дональда Трампа. Діяльність фонду зосереджена на п'яти стратегічних напрямах: надра, ВПК, енергетика, логістика та інфраструктура. Наразі фонд працює над залученням додаткового капіталу.

Джерело: https://www.reuters.com/legal/transactional/us-ukrainian-investment-fund-seals-first-critical-minerals-deal-2026-10-02/