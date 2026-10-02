У Києві за останні два місяці оголошень про оренду побільшало на 66%, у Чернівцях зменшилось на 65% – дані ЛУН

Кількість оголошень на оренду квартир у столиці збільшилась на 5,4% за останній тиждень, з серпня на 66%, повідомили у ЛУН.

"Внутрішню міграцію ми дійсно спостерігаємо ще із середини серпня. Люди готуються до зими: змінюють житло й райони в межах столиці або переїжджають у більш безпечні регіони.

Збільшення кількості оголошень у Києві та скорочення в низці міст західних областей узгоджується з цими процесами. Проте лише за оголошеннями неможливо визначити, скільки людей переїхало та з яких причин" – пояснює Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

ЛУН порівняв кількість оголошень про оренду квартир станом на 1 серпня і 2 жовтня 2026 року у 22 містах України. Окремо проаналізував зміни за останній тиждень – між п'ятницею, 25 вересня, та п'ятницею, 2 жовтня.

За даними ЛУН, зростання пропозиції в Києві відбувається плавно протягом останніх двох місяців і прискорилося у вересні. За останній тиждень кількість оголошень про оренду квартир у Києві збільшилася на 5,4%, за останні два місяці на 66%.

Найбільше зростання за досліджений період зафіксовано в Одесі – оголошень стало більш ніж утричі більше. У Запоріжжі їх побільшало на 79%, у Сумах – на 78%, у Херсоні – на 72%. У Дніпрі зростання становило 32%, у Харкові – 27%, у Вінниці – 23%, у Миколаєві – 18%.

У Черкасах і Чернігові кількість оголошень зросла на 16%, у Хмельницькому – на 7%.

Дані ЛУН підтверджують зменшення пропозиції у західних областях. Так, найбільше скорочення за два місяці відбулося в Чернівцях – на 65%, в Ужгороді – на 61%, в Івано-Франківську – на 59%.

У Луцьку кількість оголошень скоротилася на 35%, у Тернополі – на 34%, у Полтаві – на 24%, у Львові – на 22%. У Житомирі скорочення становило 18%, у Рівному – 11%, у Кропивницькому – 2%.

За останній тиждень, з 25 вересня до 2 жовтня, кількість оголошень про оренду продовжила скорочуватися в Ужгороді – на 19,4%, у Львові – на 10,5%, в Івано-Франківську – на 7,6%.

Водночас у Києві оголошень побільшало на 5,4%, в Одесі – на 3,2%. У Харкові їхня кількість залишилася без змін.

Дані відображають зміну кількості активних оголошень, представлених на ЛУН. Це порівняння пропозиції на конкретні дати, а не сума оголошень за весь період чи кількість укладених угод.

ЛУН – найбільший в Україні онлайн-сервіс для пошуку нерухомості. Аналізує вторинний ринок житла, новобудови, оренду, продаж землі та комерційної нерухомості. На дані ЛУН спираються НБУ, МВФ, Мінрозвитку, Мінцифра, програма єОселя та міжнародні університети.