Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві за останні два місяці оголошень про оренду побільшало на 66%, у Чернівцях зменшилось на 65% – дані ЛУН

2 хв читати
Додати як джерело

Кількість оголошень на оренду квартир у столиці збільшилась на 5,4% за останній тиждень, з серпня на 66%, повідомили у ЛУН.

"Внутрішню міграцію ми дійсно спостерігаємо ще із середини серпня. Люди готуються до зими: змінюють житло й райони в межах столиці або переїжджають у більш безпечні регіони.

Збільшення кількості оголошень у Києві та скорочення в низці міст західних областей узгоджується з цими процесами. Проте лише за оголошеннями неможливо визначити, скільки людей переїхало та з яких причин" – пояснює Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

ЛУН порівняв кількість оголошень про оренду квартир станом на 1 серпня і 2 жовтня 2026 року у 22 містах України. Окремо проаналізував зміни за останній тиждень – між п'ятницею, 25 вересня, та п'ятницею, 2 жовтня.

За даними ЛУН, зростання пропозиції в Києві відбувається плавно протягом останніх двох місяців і прискорилося у вересні. За останній тиждень кількість оголошень про оренду квартир у Києві збільшилася на 5,4%, за останні два місяці на 66%.

Найбільше зростання за досліджений період зафіксовано в Одесі – оголошень стало більш ніж утричі більше. У Запоріжжі їх побільшало на 79%, у Сумах – на 78%, у Херсоні – на 72%. У Дніпрі зростання становило 32%, у Харкові – 27%, у Вінниці – 23%, у Миколаєві – 18%.

У Черкасах і Чернігові кількість оголошень зросла на 16%, у Хмельницькому – на 7%.

Дані ЛУН підтверджують зменшення пропозиції у західних областях. Так, найбільше скорочення за два місяці відбулося в Чернівцях – на 65%, в Ужгороді – на 61%, в Івано-Франківську – на 59%.

У Луцьку кількість оголошень скоротилася на 35%, у Тернополі – на 34%, у Полтаві – на 24%, у Львові – на 22%. У Житомирі скорочення становило 18%, у Рівному – 11%, у Кропивницькому – 2%.

За останній тиждень, з 25 вересня до 2 жовтня, кількість оголошень про оренду продовжила скорочуватися в Ужгороді – на 19,4%, у Львові – на 10,5%, в Івано-Франківську – на 7,6%.

Водночас у Києві оголошень побільшало на 5,4%, в Одесі – на 3,2%. У Харкові їхня кількість залишилася без змін.

Дані відображають зміну кількості активних оголошень, представлених на ЛУН. Це порівняння пропозиції на конкретні дати, а не сума оголошень за весь період чи кількість укладених угод.

ЛУН – найбільший в Україні онлайн-сервіс для пошуку нерухомості. Аналізує вторинний ринок житла, новобудови, оренду, продаж землі та комерційної нерухомості. На дані ЛУН спираються НБУ, МВФ, Мінрозвитку, Мінцифра, програма єОселя та міжнародні університети.

#лун #оренда
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метрополітену Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку, заявив мер Києва Віталій Кличко за пі…

Читати
Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і одноразової грошової допомоги у разі загибелі …

Читати
Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати